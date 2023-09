Oft ist es zappenduster, aber nicht immer

Der in England lebende österreichische Musikjournalist und eben aber auch Singer/Songwriter Robert Rotifer hat in den letzten gut 20 Jahren eine ganze Reihe schöner Alben veröffentlicht – inzwischen halten wir wohl etwa bei einem Dutzend.

Quantität und Qualität gehen dabei Hand in Hand, wie das neue Werk „Holding Hand in Petrópolis“ einmal mehr zeigt. Klaus Nüchtern nennt es in seiner Rezension Rotifers „erstes Alterswerk“ – und das nicht nur, weil ein 50-plus-Mann im vermutlich autobiografischen Song „Slipped in the Rain“ auf dem Gehsteig ausrutscht. Oft ist es zappenduster, doch die Platte hat auch hoffnungsvolle Momente. Beim Präsentationskonzert wird Rotifer von Paul & Pets unterstützt.