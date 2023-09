Perkussion in Frauenhand: Hau drauf, Vivi!

Eigentlich sollte Vivi Vassileva Geigerin werden – bis sie eines Sommers die Trommeln entdeckte. „Meine Eltern haben in Bulgarien ein Haus am Meer. Wir waren als Kinder jedes Jahr dort“, erzählt Vassileva. „Am Strand habe ich gesehen, wie ein paar Leute Handtrommeln spielten. Ich war damals acht und wollte das unbedingt auch können.“ Heute zählt die 29-Jährige zu den besten Schlagzeugerinnen der Welt. Sie spielt auf allem, was ihr in die Hände fällt: von Marimba, Vibraphon und diversen Trommeln über Pfannen und Töpfe bis zu neu erfundenen Instrumenten oder solchen aus recycelten Materialien.