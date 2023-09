Podcast & Falter-TV

Bereits online

Abtreibungsrechte. Beeinträchtigt ein Register für Abtreibungen in Tirol und Salzburg das Recht auf Schwangerschaftsabbruch? Zu hören: SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner, die Generalsekretärin der „Aktion Leben“, Martina Kronthaler, „Amnesty International“-Geschäftsführerin Shoura Zehetner-Hashemi und Katharina Kropshofer

Bereits online

Armin Thurnher befragt Franz Schuh zu seinem neuen Buch „Ein Mann ohne Beschwerden“. Es geht um Krankheit, Medizin und Spitäler, unsere Medien und den Krieg

Mittwoch, 27. 9. 2023

Wie die Gemeinde Wien Dutzende, wahrscheinlich hunderte Studien unter Verschluss hält. Und was es mit dem plötzlichen Boom an Filmen über Sebastian Kurz für eine Bewandtnis hat: Lina Paulitsch beleuchtet die Hintergründe

Donnerstag, 28. 9. 2023

Ein Jahr Frauenproteste im Iran. Die Massenbewegung gegen die islamistische Diktatur hat das Land verändert. Die Repression konnte den Umbruch in Richtung Freiheit blockieren. Aber das Regime in Teheran steht einer zunehmend feindseligen Bevölkerung gegenüber. Autorin Solmaz Khorsand zieht im Gespräch mit Natascha Strobl in der Roten Bar des Wiener Volkstheaters Bilanz

Samstag, 30. 9. 2023

Karl Seitz, der Architekt des Roten Wien. Was Zeitgeschichte und die Erfahrungen der Ersten Republik für das 21. Jh. bedeuten. Mit Ex-Bundespräsident Heinz Fischer, Autor Alexander Spritzendorfer und den Historikern Johannes Schönner und Gabriele Hauch