Seelensturm im Schnapsglas: Eine Frau und der „Wald“

Marian weiß nicht mehr weiter. Ein traumatisches Ereignis hat ihr Leben aufs Abstellgleis gestellt. Menschenansammlungen lösen Panik in ihr aus. So flüchtet die Mittvierzigerin aufs Land, in das alte Haus ihrer verstorbenen Großmutter. Im dazugehörigen Wald wird sie laufen, Moos sammeln, sich den Schmerz von der Seele schreien.

Elisabeth Scharangs Drama „Wald“ ist von zentralen Motiven des gleichnamigen Romans von Doris Knecht (2015) inspiriert, durch zahlreiche Änderungen aber ein eigenes Werk: Statt eine Designerin, die wirtschaftlichen Bankrott erlitten hat, ist Marian (Brigitte Hobmeier) nun eine Journalistin in einer psychischen Krise.

Gleich geblieben sind die feindseligen Dörfler, mit denen sich die unangepasste Städterin herumschlagen muss. Eine tragende Säule des Films ist die Wiederbegegnung mit zwei entfremdeten Jugendfreunden, Gerti (immer super: Gerti Drassl) und Franz (Johannes Krisch). Vom Kameramann Jörg Widmer in aufgeräumte, saubere Bilder gesetzt – ranzig wird es in diesem Film nie –, bleibt „Wald“ stets ein wenig Modell. Aber ein erfreulich vielgestaltiges: Neben den Topoi der Robinsonade – die (Rück-)Besinnung auf ein einfacheres Leben, die Konfrontation mit dem Selbst, eine schwere Krankheit – stehen der vom Patriarchat geprägte Dorffilz und neue Allianzen in einer alten Frauenfreundschaft. Der Schnaps fließt in Strömen, bis die Befreiung aus einer lang mitgeschleppten Ohnmacht gelingt, die auch Heilung für die Gegenwart bedeutet.

Scharang hat eine spannende, aromatische Mischung aus österreichischen Gewächsen und feministischen Kräutern angesetzt.