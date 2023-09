So macht man Kickl doch zum Kanzler

Wie zu erwarten, gibt es keinen „Babler-Effekt“: Die SPÖ steht unter ihrem neuen Parteichef Andreas Babler nicht besser da als unter dessen Vorgängerin Pamela Rendi-Wagner.

Dass die ÖVP in der letzten Market-Umfrage noch schlechter abschneidet, sollte die SPÖ nicht trösten, sondern ängstigen: Je schlechter die ÖVP in der Gunst der Wähler abschneidet, desto eher ist denkbar, dass die Volkspartei ihren derzeitigen Parteichef Karl Nehammer durch jemanden ersetzt, der bereit ist, mit der FPÖ zu koalieren, wenn die ÖVP dafür das Finanz- und das Wirtschaftsministerium bekommt. Dass die regierende ÖVP in der Gunst der Wähler derzeit derart schlecht dasteht, obwohl die Regierung mit der Inflationsanpassung der Beihilfen, der Abschaffung der kalten Progression oder dem Klimaticket einiges auf den Weg gebracht hat, hat einen zweifelsfreien Grund: die in Österreich mit 7,5 Prozent aktuell höchste Teuerung der Eurozone, während sie in Deutschland nur 6,4, in Frankreich 5,7 und in Spanien 2,4 Prozent beträgt. Nur ist das nicht voran die Schuld dieser Regierung, sondern die ihrer Vorgängerinnen, die Österreich die in der Eurozone mit Abstand größte Abhängigkeit von russischem Gas bescherten.