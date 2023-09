The Future Is Female

Am Donnerstag dreht sich in der Ottakringer Brauerei ausnahmsweise nicht alles um den Gerstensaft, denn das Female Future Festival bezieht die Fabrik für diesen Tag. Empowerment wird hier ganz groß geschrieben. Das Festival soll in erster Linie Frauen dabei unterstützen, ihre beruflichen Visionen zu verwirklichen. Über 30 Speaker:innen und über 20 Keynotes und Panels helfen bei Krisenbewältigung, Leadership, Resilienz, Sichtbarkeit im Berufsalltag und Selbstbestimmung. Eine gute Möglichkeit, neue Perspektiven und Potenziale zu entdecken und inspiriert zu werden. Wer gerne Kontakte knüpft, sollte außerdem die Networking-Area nutzen oder bei der Afterparty im Anschluss vorbeischauen.