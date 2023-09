Vom Tintenfisch bis zum weißen Hai

Romane, die sich etwas trauen und konventionell erzählte Geschichten hinter sich lassen, sind rar geworden. So selten, dass sie schon wieder Aufsehen erregen. Mit seinem etwas anderen Debütroman „Weil da war etwas im Wasser“ schaffte es der in Wien lebende deutsche Autor Luca Kieser zuletzt immerhin auf die Longlist für den Deutschen Buchpreis.

Nach einer Lesung bei den O-Tönen im Museumsquartier folgt im Flucc die offizielle Buchvorstellung. Kieser, der zuerst in Heidelberg und Leipzig Philosophie sowie anschließend am Wiener Institut für Sprachkunst studiert hat und sich viel mit Naturethik befasst, stellt seine Arbeit im Gespräch mit Jana Volkmann vor und liest aus dem Roman. Anschließend steigt eine Party mit DJ roon1e aka Laura Antondt.

Was macht das Buch nun so besonders? Es dreht sich darin fast alles um einen monströsen Tintenfisch: „Ein Wesen, das immerzu in Finsternis lebt. Das mit jedem Atemzug die Schwärze einsaugt und wieder aus sich herausdrückt.“ Die Perspektive wechselt zwischen den acht Fangarmen des Riesenkalmars. Dazwischen erinnern Fußnoten an Meeresgeschichten wie „Moby-Dick“ oder „Der weiße Hai“. Keine Sorge: Es kommen in dem Buch auch Menschen vor. Hier geht es dem Autor darum, wie sie sich der Natur gegenüber verhalten.