Die Bezeichnung „Jazzsängerin“ lässt die Singer/Songwriterin Rebekka Bakken sich nur mit Bauchweh gefallen. „Ehrlich gesagt ist es mir egal“, erklärte sie dem Falter im Interview zu ihrem Best-of-Album „Most Personal“. „Nur kenne ich halt keinen einzigen Standard, ich kann nicht improvisieren und habe schlicht und einfach keine Jazz-Skills. Mich als Jazzsängerin zu bezeichnen ist also eine Respektlosigkeit allen anderen Jazzsängern gegenüber.“

Und doch: Wie die norwegische Sängerin mit Österreich-Bezug auf ihrem neuen Album „Always on My Mind“ Lieblingslieder von Randy Newman bis Roxette – was für ein Bogen! – in ihren eigenen Klangkosmos überführt, kann schon als Smooth Jazz durchgehen.