„,Warum‘ ist immer noch eine der besten Fragen“, sagt die Expertin

Stefanie Panzenböck, die Autorin der aktuellen Titelgeschichte, ist ein Mensch mit außergewöhnlichen Qualitäten. Die Eitelkeit klein, die Empathie groß, verändert ihre schiere Anwesenheit die Atmosphäre von Räumen und Gruppen. Nun ist diese Frau mit dem Rucksack voll Herzlichkeit freilich keine Therapeutin oder Teambuilding-Expertin geworden, sondern Journalistin.

Ihr sanftes und doch bestimmtes Wesen prägt aber auch diese Tätigkeit: Panzenböck lässt sich nie nur intellektuell, sondern immer auch emotional auf „ihre“ Themen ein. Besonders bei Begegnungen – Interviews, Gespräche für Porträts – kann das Wunder wirken.

1984 geboren und in einem Ort nahe Graz aufgewachsen, hat sie Politikwissenschaft und Slawistik studiert, längere Zeit in Frankreich und Kroatien gelebt, für Ö1 gearbeitet und ist 2015 zum Falter gekommen. „Ich war als Kind schon sehr neugierig und habe immer gern geschrieben“, erklärt sie ihre Berufswahl. „Und es ist meistens interessanter, was hinter einem Vorhang passiert als davor.“ Stefanie schätzt vor allem große, biografische Gespräche. „,Warum‘ ist immer noch eine der besten Fragen“, gibt die exzellente Interviewerin eines ihrer nur scheinbar banalen Geheimnisse preis.

Was ein gelungenes Interview ausmacht? „Wenn der Interviewer sich zurücknimmt und sich nur auf den Gesprächspartner konzentriert, nicht auf sein eigenes Ego.“ Stefanie sagt das nicht nur, sie meint das auch so. Wie passend, dass sie 2021 die Biografie von Toni Spira vorgelegt hat. Jener Wiener TV-Journalistin, die es so meisterhaft verstand, andere zum Reden zu bringen.