„Was nützt meinem Kind eine tolle Ausbildung, wenn es vielleicht nicht genug zu essen bekommt und ständig Umweltkatastrophen erlebt?“

Im Lebenslauf von Ilona Otto, 43, stechen die vielen Stationen ins Auge, an denen die gebürtige Polin bereits geforscht hat: Polnische Akademie der Wissenschaften, Poznán. Berliner Humboldt-Universität, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Bratislava, Rotterdam, das irische Galway, dazu Gastaufenthalte in Südkorea und China.

Jetzt ist Otto Professorin für Gesellschaftliche Auswirkungen des Klimawandels am Wegener Center für Klima und Globalen Wandel an der Universität Graz. Über ihre Forschungen zu sozialen Kipppunkten berichtete der Spiegel ebenso wie die New York Times.

Am Tag des Interviews ist Otto übernächtig: Sie ist schon um drei Uhr früh aufgestanden und von Graz nach Wien gefahren, um dort zusammen mit anderen Wissenschaftlerinnen Klimaaktivisten bei einer Klebeaktion zu begleiten: Zwecks moralischer Unterstützung. In ihrem Büro hängen Plakate, die die Wissenschaftlerin mit einer Künstlerin gestaltet hat: „Poor have to pay. Rich are consuming and polluting“, steht darauf: „Why?“