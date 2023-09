„Wen finden Sie unerträglicher?“

An diesem Abend bleiben die Handys an. In „Du musst dich entscheiden“ beantwortet das Publikum Fragen wie: „Hat Putin den Tod verdient?“, „Soll die Sterbepflicht ab 90 eingeführt werden?“ oder „Was wollten Sie auf keinen Fall auf dieser Bühne sehen?“. Die klischeehaft divers besetzten Kandidat:innen springen – eins, zwei oder drei – wie wild auf den blinkenden Farbflächen herum: „Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht!“

Regisseur und Volkstheater-Intendant Kay Voges nennt den überdrehten Abend, den er zusammen mit Johan Frederik Hartle geschrieben hat, im Untertitel eine „Gameshow für Österreich“. In Anlehnung an Samstag-Abend-Formate gibt es Musik, Wettbewerb und Showeinlagen, ein Kamerakind, Aufnahmen aus dem Backstagebereich und Video-Einspielungen. Nur dass diese Themen behandeln, die im Fernsehen ansonsten selten vorkommen: kulturelle Aneignung und Friedrich Schiller zum Beispiel. Aber keine Sorge, es bleibt trotzdem alles immer lustig und an der Oberfläche.

Anke Zillich und Elias Eilinghoff überzeugen als Moderatoren-Duo, das ein falsches Ergebnis ansagt, weil sie die Excel-Tabellen vertauscht haben. Das Format verbraucht sich jedoch schnell und die zweieinhalb Stunden Theater fühlen sich sehr nach Überlänge an.