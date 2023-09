Wer kann dieser Volkspartei noch glauben?

Am 28. September feiert das Land ein Jubiläum der Verantwortungslosigkeit: Seit 1000 Tagen ist Österreich eine Republik ohne wirksames Klimaschutzgesetz. Es sollte sicherstellen, dass Österreich seine Klimaziele erreicht. Deshalb dringt die Zivilgesellschaft so darauf. Seit 2021 haben die Grünen einen vielversprechenden Gesetzesentwurf in der Schublade.

Doch auf Zuruf der Wirtschaft blockiert die Volkspartei seither das Gesetz – zulasten des Landes. Woher nehmen sich die ÖVP-Politiker dieses Recht?

Lassen wir einmal kurz die moralische Pflichtbeiseite, als gewählte Volksvertreter nach bestem Wissen und Gewissen dem Gemeinwohl zu dienen. Also vergessen wir für einen Moment die Menschen, die diesen Sommer in der Südsteiermark ihr Hab und Gut im Hochwasser verloren haben – also ausgerechnet im steirischen ÖVP-Kernland.