Zwei Schwestern auf Tour: „Rose“

Dänemark, 1997: Kann Liebe verrückt machen? Inger (großartig: Sofie Gråbøl) glaubt daran. Sie leidet nämlich an Schizophrenie. Vor 20 Jahren verliebte sie sich in Frankreich als junges Au-Pair-Mädchen in den älteren Jacques, dessen Zurückweisung der Beginn ihrer Krankheit war. Um sie aus ihrem Heimalltag zu holen, schlägt Ingers Schwester Ellen (Lene Maria Christensen) eine Busreise nach Paris vor, an ihrer Seite Ellens geduldiger Mann Vagn (Anders W. Berthelsen). Bloß bringt Ingers direkte Art („Ich hab Lust, dich zu würgen“) schnell Vorurteile und Ängste der Mitreisenden hervor.

Regisseur und Autor Niels Arden Oplev lehnt seine Tragikomödie „Rose – Eine unvergessliche Reise nach Paris“ an die eigene Familiengeschichte an, denn Oplevs Schwester ist ebenfalls schizophren. Der Film balanciert dabei geschickt komische Momente mit den Schattenseiten der Störung aus. Denn wenn Inger einen schlechten Tag erwischt und es kein Vor und Zurück mehr gibt, schnauzt sich das überforderte Ehepaar Ellen und Vagn am Ende gegenseitig an. Umso mehr verblüfft Inger in ihren guten Phasen, glänzt am Klavier und rettet die Reisegruppe mit überraschenden Französischkenntnissen. Ein respektvoller Crowdpleaser, der daran erinnert, dass Menschen mehr als ihre Krankheit sind.