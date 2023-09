Ein Wiener Architekturjuwel, das niemand kennt

Es gibt Orte, die einem ein „unglaublich!“ entlocken. So ist es mir gegangen, als ich unlängst eine Veranstaltung in der Kronesgasse 2A im 19. Bezirk besuchte. Das Festival Unsafe+Sounds lud zu einer Diskussion über die asiatische Diaspora – in einer in Wien wohl einzigartigen Architektur, die sich in einer leicht abschüssigen, bewaldeten Villengegend befindet.