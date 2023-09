„Wald“-Regisseurin Elisabeth Scharang über Terror, Natur und Stille

Der Wald ist ein Ort der Befreiung. So erlebt es Marian, die Protagonistin im neuen Film der österreichischen Regisseurin Elisabeth Scharang. Als sie in Wien Zeugin des Terroranschlags wird, flüchtet sie aus der Stadt aufs Land, in das Dorf, in dem sie aufgewachsen ist. Dort will sie ihr Leben wieder in den Griff bekommen. Doch als Marian (Brigitte Hobmeier) im Haus ihrer verstorbenen Großmutter ankommt, meldet sich die Vergangenheit zurück. Die Dorfbewohnerinnen und -bewohner wollen sie hier nicht, weil sie alles durcheinanderbringt. Auch ihre ehemals beste Freundin Gerti (Gerti Drassl) möchte, dass sie wieder geht. Franz (Johannes Krisch), ein enger Freund aus Kindheitstagen, fordert sie auf, sich anzupassen. Scharang ließ sich für ihren Film von Doris Knechts Roman „Wald“ (Rowohlt, 2015) inspirieren. Sie veränderte jedoch einiges. Knechts Protagonistin ist eine Modedesignerin, der Auslöser für den Rückzug die weltweite Finanzkrise. Scharangs Marian arbeitet als Journalistin. Und der Terroranschlag ist nicht nur einer Aktualität geschuldet. Scharang selbst geriet als Passantin in die Ereignisse des 2. November 2020.

Elisabeth Scharang, geboren 1969 in der Steiermark, ist Regisseurin, Drehbuchautorin, Journalistin und Radiomoderatorin. Seit 2001 arbeitet sie als freie Spiel- und Dokumentarfilmregisseurin. 2006 veröffentlichte sie den Film „Meine liebe Republik“ über Friedrich Zawrel, einen Überlebenden des NS-Euthanasieprogramms, 2007 folgte „Franz Fuchs – ein Patriot“, 2015 kam „Jack“, ein Film über Jack Unterweger, in die Kinos. 2019 präsentierte sie „Herzjagen“, einen Spielfilm nach einer Novelle von Julya Rabinowich

Falter: Frau Scharang, Sie haben mit „Wald“ einen sehr persönlichen Film gemacht. Was ist Ihnen am 2. November 2020 geschehen?

Elisabeth Scharang: Mein Mann und ich waren abends am Judenplatz in der Wiener Innenstadt und um Punkt acht Uhr auf dem Weg zum Schwedenplatz. Plötzlich sind uns Menschen entgegengelaufen, die Terroreinheit der Polizei kam auf uns zu, in deren Gewehrläufe wir geblickt haben. Wir hörten kein Geräusch. Es war ganz still. Die Situation war unwirklich. Keine Schreie, kein Rufen. Auch die Schüsse habe ich nicht gehört, weil sie in den Häuserschluchten untergegangen sind. Es hat tatsächlich einen Moment gedauert, bis wir verstanden haben, dass wir in Gefahr sind.

Wie konnten Sie sich in Sicherheit bringen?

Scharang: Wir sind in ein Lokal gleich am Eck gelaufen. Alle sind unter den Tischen gelegen. Niemand wusste, was los ist. Und dann sollten wir in den Keller. Mein Mann wollte das zuerst nicht. Er sagte, wenn wir da unten sind, dann war’s das. Dann kommen wir nicht mehr raus. Wir saßen schließlich dort auf engstem Raum mit vielen Menschen. Es war mitten in der Corona-Pandemie. Am nächsten Tag sollte ja wieder ein Lockdown beginnen. Niemand trug eine Maske, das hätte man auch nicht einfordern können, denn die Leute hatten wirklich andere Probleme in diesem Moment. Die Luft war stickig, einer hat sich eine Zigarette angezündet.

„Wald“ beginnt mit einem Befreiungsschlag. Marian taucht aus dem Wasser auf, schnappt nach Luft und lässt einen Schrei los. Was war Ihr Befreiungsschlag?

Scharang: Der fand an einem der letzten Drehtage statt. Ich habe, so seltsam das klingt, den Film lange nicht als persönlich empfunden, obwohl ich das Drehbuch selbst geschrieben habe. Dann haben wir den langen Dialog zwischen Marian und Franz gedreht. Sie sprechen dabei das erste Mal über das, was bei dem Anschlag passiert ist. Ich habe gemerkt, dass Brigitte Hobmeier, die Marian spielt, sehr unrund wirkte, ich konnte das nicht zuordnen. Wir sind gemeinsam hinausgegangen, standen am Rande des dunklen Walds und sie sagte zu mir: „Für mich ist die Szene wirklich schwierig, weil ich weiß, dass du das erlebt hast.“ Das war das erste Mal, dass ich diesen Schmerz, den ich offensichtlich von mir abgespalten hatte, integrieren konnte. Wir haben uns umarmt, haben geweint, eine geraucht und die Szene gedreht.

Ein Dosenbier aufgemacht, wie Gerti und Marian es im Film später machen werden?

Scharang: Nein, ich trinke kein Bier. Schade eigentlich. Nach dem kurzen Gespräch mit Brigitte wusste ich, warum ich hier im Wald war; nicht nur, um diesen Film zu drehen, sondern auch, weil der Ort gut für mich war. Die ganzen Wochen der Vorbereitung und des Drehs war ich glücklich. Jeden einzelnen Drehtag habe ich genossen. Ganz am Ende hat Brigitte mir dann das Geschenk gemacht, zu verstehen, warum ich hier bin. Jetzt verstehe ich, warum die Leute zu mir sagen, dass das ein sehr persönlicher Film ist.

Welche Bilder hat der Wald bei Ihnen erzeugt?

Scharang: Er bewertet nicht, er hat mich und meine Emotionen sein lassen. Bei Menschen ist das schwieriger. In den ersten Tagen, wenn ich vom 2. November erzählt habe, musste ich weinen. Ich konnte das nicht kontrollieren. Und es ist in einer so kontrollierten Gesellschaft wie der unseren nicht angenehm, vor irgendwelchen Menschen zu weinen. Aber ich habe damals zur Kenntnis genommen, dass ich das nicht steuern konnte und mir etwas passiert war. Diese Verletztheit ist immer noch da. Die Verletztheit, von der keine sichtbare Narbe geblieben ist. Das ist so schwer anzunehmen, weil bei dem Anschlag Menschen gestorben und sehr schwer verletzt worden sind. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich das Recht habe, mich als Opfer zu fühlen.

Hatten Sie Schuldgefühle, weil Sie sich dennoch verletzt fühlten?

Scharang: Nein, das nicht. Ich hatte das Gefühl, dass mein Ort nicht dort ist, wo Menschen trauern und etwas verloren haben. Ich habe es halt erlebt und ich muss damit umgehen. Dafür habe ich Zeit gebraucht. Einen ganzen Film lang. Und der Wald hat mir das Gefühl gegeben, dass es okay so ist. Man sagt ja, Filmemachen ist auch Therapie. Das würde ich in meinem Fall nicht sagen, aber du erlebst Dinge, mit denen du meistens vorher nicht gerechnet hast.

Im Film ist vieles anders als im Roman. Der Wald als Rückzugsort ist jedoch geblieben. Warum?

Scharang: Der Wald zeigt deutlich, dass der Blick auf die Welt und unser Leben immer eine Frage der Perspektive ist. Du schaust in den Wald hinein, und er ist freundlich. Du drehst dich um, und er ist düster und dunkel. Aber es ist derselbe Wald. Ich denke, es ist für Menschen einfacher, die Perspektive auf ihr Leben an einem Ort zu wechseln, der nicht der gewohnten Umgebung entspricht.

Marian war schon lange nicht mehr an diesem Ort, aber sie ist dort aufgewachsen. Die Umgebung ist nicht neu und außerdem mit Konflikten besetzt. Warum sind das Haus der Großmutter und der Wald trotzdem Rückzugsorte?

Scharang: Als Marian sich entscheidet, Wien zu verlassen, hat sie keinen Plan. Sie weiß nur, dass sie dort, wo sie ist, nicht bleiben kann. Sie weiß auch nicht, wie lange sie in dem Haus sein wird. Es geht darum, einen ersten Schritt zu machen, eine Stunde, einen Tag zu überleben, irgendwann eine Woche, einen ganzen Monat. Sie lebt ausschließlich in der Gegenwart und ist mit alltäglichen Dingen konfrontiert, entdeckt dadurch Ressourcen in sich, auf die sie vergessen hatte. Das ist ein wichtiger Punkt. Wir vergessen oft, was wir alles können, was wir alles gemacht haben, schon als Kinder; dass wir viel mutiger und weiser sind, als wir oft denken. Daran erinnert sie sich in diesem Haus.

Als Marian das erste Mal das Haus wieder betritt, hält sie sich die Nase zu. Woraus besteht der Geruch der Kindheit?

Scharang: Der Geruch der Kindheit speist sich im Grunde aus einer Anbindung an Menschen, die dich schon ein Leben lang kennen. Auch wenn man nicht mehr eng befreundet ist. Eine besondere Verbundenheit bleibt, wenn dich jemand in einer Phase deines Lebens kennengelernt hat, die schon lange vorbei ist. Das ist weder gut noch schlecht. Aber es gibt Halt, es ist wie ein Anker. Und es kann sehr versöhnlich sein, gerade in einer Situation, in der du dich vom Leben nicht umarmt fühlst. Man schwebt nicht im Raum, sondern es gibt Orte und Punkte, an denen man sich festhalten kann. Das kann auch unangenehm sein. Aber auch das gehört zu dir.

Marian, Gerti und Franz haben alle drei das Gefühl, verlassen worden zu sein. Was hilft gegen die Einsamkeit? Wie schüttet man den Graben in einem selbst wieder zu?

Scharang: Ich kenne sehr viele Menschen, die mit 50 aufwachen und feststellen, dass sie keine Freunde mehr haben, weil so viel anderes zu tun war. Dabei sind Freundschaften essenziell, oft noch wichtiger, weil stabiler als Liebesbeziehungen. Gute Freundinnen und Freunde sind die einzigen Menschen, die dir auch unangenehme Dinge über dich selbst sagen, weil sie dich lieben, und nicht, weil sie dich verletzen wollen.

Ein zentrales Thema des Films ist die Konfrontation mit dem Patriarchat. Ist ein Dorf besser dafür geeignet, dieses Problem zu behandeln, als die Stadt?

Scharang: Nein, wir haben überall dieselben Themen. In der Stadt zeigen sie sich oft nicht so direkt, aber das macht Machtmissbrauch nicht weniger schlimm. Am Land sind die Strukturen nur etwas klarer. Ich bin in der Steiermark geboren und habe dort Großeltern gehabt. Aber ich bin nicht am Land aufgewachsen. Deshalb habe ich beim Schreiben immer wieder überprüft, ob ich hier Klischees bediene. Der Schlüssel zu meinen Figuren war, dass jede eine warme und eine hässliche Seite hat. Zum Beispiel der Bauer, der Marian bedrängt und beschimpft. Er ist übergriffig und ein übler Macho. Gleichzeitig ist auch er verletzlich durch die Erlebnisse mit seinem Vater. Er wurde nicht gesehen, nicht gehört, hatte keine Möglichkeit, sich auszudrücken. Er hat gelernt, zornig zu sein, wenn er eigentlich traurig war.

Er beschimpft Marian und ihre verstorbene Mutter als Huren.

Scharang: Er schlägt zu, zuerst mit Beleidigungen und dann mit der Faust. Ich habe letzte Woche ein Interview mit einem Mann geführt, der seine Freundin mehrfach krankenhausreif geschlagen hat. Er ist Mitte 20 und absolviert gerade ein Anti-Gewalt-Training. Wir haben in unserer Gesellschaft das Problem, dass Männer nicht lernen, ihre Gefühle zu erkennen, zu benennen und damit umzugehen. Bei Franz, Marians und Gertis Freund, war das in gewisser Weise ähnlich. Er hatte Träume, aber folgte dem Weg, den eine patriarchale Gesellschaft für ihn vorgesehen hat. Niemand hat ihn je gefragt, was er möchte, was er braucht. Er erfüllt seine Pflicht. Das ist einsam und traurig. Diese Motive haben mich an den Männerfiguren interessiert.

Das Kino, mit dem ich aufgewachsen bin, zeigte Frauen durch einen männlichen Blick. Das war mir viele Jahre nicht in dem Ausmaß bewusst Elisabeth Scharang

Die #Metoo-Debatte und das Thema Machtmissbrauch spielen im Filmgeschäft eine große Rolle. Was hat sich verändert, auch für Sie persönlich?

Scharang: Das Kino, mit dem ich aufgewachsen bin, zeigte Frauen durch einen männlichen Blick. Das war mir viele Jahre nicht in dem Ausmaß bewusst. Deshalb war die Doku „Brainwashed“ im letzten Jahr so ein Einschnitt. Ich saß zwei Stunden im Kino und habe geheult, aus Wut und Verzweiflung. All diese Filme, die ich liebe, wurden analysiert, und ich habe verstanden, dass ich mit einem männlichen Blick auf Frauen geschaut und so teilweise auch meine Filme gemacht habe. Es hat ein steiler Lernprozess bei mir stattgefunden durch die intensiven Diskussionen in unserem Zusammenschluss dieRegisseur*innen. Wie gehen wir mit der Kameraperspektive um? Wie inszenieren wir eine intime Szene zwischen zwei Menschen, ohne sie zu Objekten zu machen?

Hat sich im Filmgeschäft etwas verändert? Wie geht man mit Tätern oder mutmaßlichen Tätern um?

Scharang: Momentan diskutieren wir zu wenig das System und zu sehr das Individuum. Es wird über Einzelpersonen und ihre Taten in den Medien berichtet; ich bezweifle, dass wir dadurch Strukturen verändern, die Machtmissbrauch erst möglich machen. Und man liest auch immer nur über die Täter. Was ist mit den Opfern? Was brauchen und was wollen sie? Das ist übrigens auch in der Berichterstattung über Femizide so. Was ist mit den Familien der Opfer? Welche Begleitung haben sie, auch von den Behörden? In den wenigsten Fällen wollen sie Öffentlichkeit. Wir können Missbrauch vermutlich nicht so schnell abschaffen. Aber wir können reagieren, wir können diejenigen stützen und hören, die betroffen sind. Bei den Produktionsfirmen ist mittlerweile angekommen, dass sie eine Fürsorgepflicht haben gegenüber Menschen, die für sie arbeiten. Ein Filmset ist ein Arbeitsplatz und niemand soll dort in welcher Weise auch immer zu Schaden kommen.

Marian lässt sich nicht einschüchtern. Wenn sie beschimpft wird, antwortet sie ruhig. Einmal schlägt sie jedoch zu. Der Mann will zurückschlagen.

Scharang: Das Schöne am Film ist, dass du dort alles ausprobieren kannst. Wie oft gibt es Situationen, in denen ich mir wünsche, genau so einen Satz parat zu haben. Ich habe ihn mir aber leider noch nicht geschrieben. Bezüglich der Wirtshausschlägerei: Ich lehne Gewalt ab. Dennoch wollte ich eine Wirtshausschlägerei inszenieren, wo eine Frau einem Typen in die Fresse schlägt. Warum es verpönt ist unter Männern, Frauen zu schlagen, ist, weil es innerhalb einer hegemonialen Männlichkeitsstruktur das Niveau des Schlägers innerhalb der männlichen Gruppe senkt. So muss man diese Szene auch lesen. In der realen Welt ist körperliche Gewalt natürlich kein adäquates Mittel.