46 Jahre Falter gegen Krone. Neue Etappe: Rufmord.

Wir haben die Kronen Zeitung stets als österreichisches Unglück betrachtet und uns deswegen gegen sie aufgelehnt. Ja, der Falter hat sein Erscheinen geradezu damit begründet, es anders zu machen als Zeitungen wie die Krone. Die Krone hat die österreichische Politik ins reaktionäre Eck gedrängt. Es bleibt die Schande dieser Politik, dass sie sich drängen ließ.

Das Zynische am Prinzip der Krone ist, dass ihr das Reaktionäre nur als Mittel zum Zweck dient: dem Zweck, die Mittel der Eigentümer zu mehren. So pushte sie Waldheim und Haider, Strache und Faymann, aber nur, um die Regierungen erpressbar zu halten und Vorteile für sich zu erlangen. Zuerst naturgemäß Geldzuwendungen. Das begann mit der längst vergessenen Druckereimilliarde in den 1980er-Jahren, von der die Krone einen Löwenanteil kassierte, und endet noch lange nicht. 2022 erhielt die Krone 23 Millionen Euro von Bund, Ländern und Gemeinden. Geld ist nicht alles. Die Krone hat die Politik dazu gebracht, das Kartellrecht nicht anzuwenden. So gelang es, aus Krone und Kurier das Konglomerat Mediaprint zu errichten, das den Publikums-, den Anzeigen- und den Journalistenmarkt dominierte. Sie erreichte, dass ihr die Politik Privatradiolizenen zuschanzte, die ebenfalls hoch subventioniert werden.

So viel Geld bekam die Krone für ihre diversen Firmen 2022 (Foto: Kobuk.at)

In den 1990er-Jahren versuchte die Krone mittels einer perfiden Wettbewerbsklage, den Falter zu ruinieren. Das wurde nach mühsamer juristischer Auseinandersetzung abgewendet. Grund für diesen Mordversuch war der 20 Jahre lang den Schluss dieses Kommentars bildende Satz „Im Übrigen bin ich der Meinung, der Mediamil-Komplex (anfangs: die Mediaprint) muss zerschlagen werden“.

Offenbar konnte und kann die Krone unsere Kritik nur als Versuch empfinden, ihre Geschäfte zu stören. Beinahe alle in Österreich erscheinenden Medien können ohne öffentliche Gelder nicht existieren; man schätzt, die öffentlichen Gelder finanzieren im Schnitt 25 Prozent der Inseratenerlöse aller Medien. Öffentliche Gelder sind also ein Markt, auf dem alle Verleger Konkurrenten sind. Und da versteht die Krone wirklich keinen Spaß.

Als der Falter mit zunehmendem kommerziellem Erfolg und zunehmender Reichweite ein ernster zu nehmender Konkurrent wurde, schlug die Krone (und in ihrem Schlepptau Heute und Österreich) neue Töne an. Es ging nun darum, mich und vor allem meinen Nachfolger Florian Klenk zu diffamieren, dessen Aufdeckungsjournalismus maßgeblich zum Erfolg des Falter beiträgt. Diffamiert man Klenk, so die Überlegung, zieht man dem Falter den Zahn. So ist der jüngste Versuch der Krone zu verstehen, eine „Sachverhaltsdarstellung“ hochzujazzen, die der WKStA zugestellt wurde und Anzeigenkorruption und Bestechlichkeit im Zusammenhang mit einer Falter-Kooperation mit der AK (Wiener Stadtgespräch) und den Inseraten der Gemeinde Wien behauptet. Diese Behauptung ist nicht nur der Dimensionen wegen lächerlich. Der Falter habe im Jahr 2023 bereits 300.000 Euro öffentliche Inserate bekommen, jammert Heute, verschweigt aber diskret, dass Kronen Zeitung, Krone.tv, Kronehit und krone.at im gleichen Zeitraum € 7,661 Millionen erhielten, und Heute und heute.at € 3,717 Millionen. Die Reichweite des Falter: 3,8 Prozent; jene der Krone: 22,2 Prozent. Ginge es nach diesen Relationen, hätte die Krone gemessen am Falter „nur“ 1,752 Millionen Euro bekommen dürfen, oder umgekehrt der Falter gemessen an der Krone 1,311 Millionen Euro bekommen müssen.

So viele Inserate und Förderungen bekamen diese österreichischen Medien 2022 (Auswahl) (Foto: Kobuk.at)

Es ist selbstverständlich völlig absurd, Florian Klenk mit Bestechlichkeit in Zusammenhang zu bringen. Plumper und perfider als die Krone kann man es kaum machen. Eine X-Meldung der Krone lautet: „Falter-Affäre: Verdacht auf Untreue und Bestechung rund um die Stadtzeitung, die WKStA nimmt Ermittlungen auf.“ Krone-Affäre: Verdacht auf perfide Denunziation rund um das Boulevardblatt!

Die WKStA muss in jedem Fall einer Anzeige nachgehen, ob sie überhaupt Ermittlungen aufnimmt, steht noch lange nicht fest. Dieser Anzeige liegt nicht der Hauch eines Nachweises bei, wo und wie genau Untreue und Bestechung stattgefunden haben sollen. Und wenn die Tatsache, dass der Falter öffentliche Inserate erhält, verdächtig ist, wie verdächtig sind dann bitte alle anderen? Von den 2022 ausgegebenen 201 Millionen öffentlicher Inserate erhielt der Falter gerade einmal 0,345 Prozent.

Der Falter wird die Anwürfe dieser „Sachverhaltsdarstellung“ bereits im Vorfeld widerlegen. All jenen, die jetzt eilfertig bis hämisch von „Skandal um“ berichten, sei gesagt: Nicht der Falter ist der Skandal, sondern die Beweislosigkeit der anonymen Anschwärzer.

Es handelt sich bei dieser „Sachverhaltsdarstellung“ um eine reine Rufschädigungsaktion. Die Reputation Klenks und des Falter soll beschädigt werden, irgendwas wird schon hängenbleiben vom „Skandal um“. Wir brauchen weder unsere Korrektheit noch unsere nach allen Seiten kritische Haltung zu beweisen. Unser Publikum schätzt uns genau dafür, dass unsere Redaktion eben nicht käuflich ist. Die Käuflichkeit derer, die jetzt „Skandal um“ schreien, haben wir oft genug nachgewiesen. Wir sind selbstbewusst genug, uns unsere Geschichte von 46 Jahren Unvereinnahmbarkeit, für die wir ausreichend kommerzielle Opfer brachten, nicht von ein paar Finsterlingen mit eingeschränkten stilistischen Fähigkeiten madig machen zu lassen.

„Skandal um den Falter“ schreibt die Krone und jazzt eine anonyme, völlig substanzlose Anzeige gegen uns hoch

Die Krone möchte zwei Fliegen auf einen Streich schlagen: sie versucht Klenk und den Falter zu beschädigen und davon abzulenken, dass sie selbst aufgrund der Thomas-Schmid-Chats Gegenstand von Ermittlungen zur Medienkorruption ist. Oder war etwa Florian Klenk und nicht das Ehepaar Dichand mit Thomas Schmid in Paris auf Luxus-Wochenende? Wo sind sie, die Klenk-Chats?

Noch eines soll so nebenbei erreicht werden: Wenn der Falter, bekanntlich links orientiert, der korruptiven Bevorzugung der Linken bezichtigt wird, dann wird er, so hoffen die anonymen Sudel-Anzeiger, im Wahlkampf umso mehr aufpassen, und vielleicht sogar, um seine Unbestechlichkeit darzutun, noch strenger zu den Roten sein. So treffen sich die Interessen der Schwürkisen mit jenen der Krone. Es ist überall ein bisserl mies, sagte der ehemalige Viennale-Präsident Eric Pleskow gern.

Aber in Österreichs Boulevard ist es ein bisserl mieser als sonst wo.