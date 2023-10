Alles, was Mädchen machen, geht viral

Was Mädchen mögen, finden alle anderen aus Prinzip scheiße“, schreibt die Journalistin Anna Jandrisevits in einem Text, der diesen Sommer viel Zuspruch erntete. Ob Ponys, Pink oder Popmusik, „Mädchenkram“ hat eine negative Konnotation. Sobald eine Musikerin wie Taylor Swift eine hauptsächlich junge, weibliche Zielgruppe hat, wird der Hype belächelt. Dabei hat Swift mehr Nummer-eins-Alben als jede andere Künstlerin in der Geschichte der US-Charts. In Belgien und Australien wird das Phänomen Taylor Swift 2024 sogar an Universitäten gelehrt. Ein US-amerikanischer Medienkonzern sucht seit kurzem eine eigene Taylor-Swift-Reporterin.

„Wir leben in einer Welt, in der die meisten Gesellschaftsbereiche, wie beispielsweise die Arbeitswelt und der Kultursektor, von männlichen Logiken bestimmt werden“, sagt Eva-Lotte Schwarz dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. Schwarz hat das Seminar „Soziologie der Teenage Girls“ an der Humboldt-Universität zu Berlin konzipiert. „Auf Plattformen wie Tiktok kehren sich gesellschaftliche Verhältnisse um: Mädchen und junge Frauen sind die stärkste Nutzerinnengruppe. Sie bestimmen die Trends, die auch die Massenkultur außerhalb der digitalen Welt beeinflussen.“