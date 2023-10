Anatomie der Wut-Rede von Karl Nehammer

„Weil dann kommt nämlich die Gewerkschaft her und die Wirtschaftskammer her und sagt: ‚He, putz di, Sozialpartnerschaft‘“ (Foto: Screenshot X (Twitter))

Die „Konoba Pinna Nobilis“ in der Altstadt von Hallein ist ein idealtypisches kroatisches Fischlokal mit angeschlossener Vinothek. Welches Ambiente könnte sich besser für ein Zusammentreffen der lokalen ÖVP-Stadtpartei mit Bundeskanzler Karl Nehammer eignen?

Was die Parteispitzen aus Wien an diesem Mittwoch, dem 26. Juli, wohl nie geahnt hätten: dass ein damals aufgenommenes Video zwei Monate später viral gehen und Hallein zum „schwarzen Ibiza“ machen würde. Denn Nehammer, im Glauben, unter Gleichgesinnten zu plaudern, redete sich in Rage: über Frauen in Teilzeit, Kinderarmut, Arbeitslose, die Sozialpartner, die Gewerkschaften und die „Sozis“. Er verschonte niemanden, Anwesende ausgenommen. Die Reaktionen waren einhellig: SPÖ, ÖGB, die Grünen, FPÖ, Caritas, sie alle verurteilten Nehammers Aussagen als zynisch, unangebracht und herzlos.