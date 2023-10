Blattkritik: Die New York Times über einen Kinderwunschklinik-Krimi

Stellen Sie sich vor, Sie sehnen sich nach einem Kind, wenden sich an eine Kinderwunschklinik, treiben das Geld auf und unterziehen sich dem mühsamen Prozess, sich auf eine Eizellentnahme vorzubereiten. Und das an einer der renommiertesten Unis der Welt, der Yale University. Dann beginnt der Albtraum: Während der Eizellentnahme klagen die Frauen über abnormale Schmerzen, so als ob das Schmerzmittel nicht wirken würde. Sie sollten Recht behalten.