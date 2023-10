Can Dündar über die ersten hundert Jahre der Republik Türkei

Können wir endlich zurück? Diese Frage stellen sich am 28. Mai 2023 einige türkische Intellektuelle in ihrem deutschen Exil, unter ihnen auch Can Dündar. In ihrer Heimat wird gewählt und sie alle hoffen, dass nun der Tag gekommen ist, an dem der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan mit demokratischen Mitteln seines Amtes enthoben wird – und sie ein Rückflugticket in die Türkei buchen. Das Ergebnis ist bekannt. Auch dieses Mal siegte Erdoğan. Zwar knapp, aber doch.

In seinem neuen Buch „Die rissige Brücke über den Bosporus. Ein Jahrhundert türkische Republik und der Westen“ geht der türkische Journalist Can Dündar von der Gegenwart aus – dem autokratischen Regime Erdoğans. Die Geschichte der türkischen Republik sieht er „im Gezeitenwechsel von Ost und West, Moschee und Kaserne, Bajonett und Knüppel, Demokratie und Autokratie“, dazwischen spannt sich die titelgebende „rissige Brücke über den Bosporus“. Den Anfang dieser Konfliktlinien, die die Türkei bis heute prägen, sieht Dündar in der Vergangenheit angelegt. Also beginnt er bei Kemal Atatürk, der die Republik im Oktober 1923 gründete, auf schnelle Reformen setzte, um sich dem Westen anzunähern, gleichzeitig aber nicht vor brutalen Maßnahmen zurückschreckte, um die Republik zu bewahren.