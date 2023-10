Das japanische Quartett hat einen Hang zu überschwänglichen Songs, in denen Punk-Spirit, 80er-Sounds und eingängige Melodien glücklich zusammenfinden. Reisen in alle Welt haben Chai dazu gebracht, sich nun wieder verstärkt mit der Musik ihrer Heimat auseinanderzusetzen. Der slicke City-Pop aus dem Tokio von 1980 hat es ihnen angetan. Ihre erfrischende Eigenbauversion ist funky, aber von Virtuosität und klinischer Perfektion zum Glück weit entfernt. (Sub Pop)