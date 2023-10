Da kann man sich ganz sicher sein

Meine kleine Lieblingsgeschichte der vergangenen Woche trug sich vor einer Lesung in einem Veranstaltungsort zu, an dem auch viele Konzerte stattfinden. Ich bewunderte des Moderators schicke Leder-Sneaker. Slowakisch, sagte er, und dass er eigentlich nur noch Gewand aus europäischer Produktion kaufe.

Hervorragend, sagte ich, und dass ich meinerseits versuchte, mich, wenn schon, möglichst nur noch secondhand frisch einzukleiden; kuckstu, der Glitzerpulli hat beim Online-Secondhändler 4 Euro 50 gekostet, die Hose stammt aus dem Vinzi-Shop.

Die Frau, die die Veranstaltung organisiert hatte, hörte uns ungerührt zu, schaute dann an sich runter und sagte: Und ich trage nur noch das Gewand, das Leute im Lokal und hinter der Bühne vergessen. Der Moderator und ich verbeugten uns in aufrichtiger Anerkennung vor der klaren Siegerin. Das lässt sich nun schwer toppen. Sah auch richtig gut aus an ihr.