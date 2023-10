Das Geheimnis der Villen von Grado

Liebe Andrea, wir sitzen gerade beide im schönen Grado bei einem Hafen-Cappuccino und plötzlich erwächst in mir die Frage, ob die imposanten gelben Jugendstilvillen drüben am Strand nach dem Rennräder-Konzern Bianchi, immerhin eine nationale Institution, benannt sind. Angesichts der Fahrrad-Konjunktur unter den Grado-Touristen eine begreifliche Assoziation. Was meinen Sie? Gesprächsweise Maria Capassi-Forgiarini, Wien-Leopoldstadt, zur Zeit Grado