Checker Tobi im Kino: „Das Schauspielern war die größte Herausforderung“

Checker Tobi reist um die Welt. Normalerweise durchforstet Tobias Krell, wie Checker Tobi mit bürgerlichem Namen heißt, in seiner TV-Kinderwissenssendung deutsche Kläranlagen und Römerstädte. In seinem bereits zweiten Kinoabenteuer zieht es ihn nun in die Ferne. Tobi macht sich in der Dokufiction „Checker Tobi und die fliegenden Flüsse“ auf die Suche nach seiner Freundin Marina. Sie besitzt einen Schlüssel zu einer mysteriösen Box. Hinweis um Hinweis bringt die beiden von Vietnam über die Mongolei bis in den Amazonas-Regenwald. Dabei dreht sich alles um die Klimakrise.

Falter: Herr Krell, im neuen „Checker Tobi“-Film erkunden Sie hohe Türme, riesige Höhlen und eisige Weiten. Haben Sie denn nie Angst?

Tobias Krell: Klar habe ich Angst! Aber ich erlebe sehr gern etwas Neues. Tendenziell bin ich zwar jemand, der in engen Räumen Angst haben könnte, aber dafür ist die Höhle, die im Film vorkommt, viel zu groß. Höhenangst hatte ich zu Beginn meiner Zeit als Checker Tobi auch, die habe ich aber bereits abgelegt. Meine Filmkollegin Marina und ich steigen ja im Amazonas-Regenwald auf den 320 Meter hohen Atto-Turm. Anstrengend daran war eher, mehrere Tage hintereinander diese unzähligen Stufen hinauf- und hinunterzugehen.

Was waren die Herausforderungen beim Dreh an diesen exotischen Locations?

Krell: Wir hatten ein paar Dinge nicht bedacht. Zum Beispiel treffe ich im Film Marina in Vietnam auf einem Segelboot, aber es gibt dort überhaupt keine Segelboote. Das mussten wir also extra dorthin segeln. Und das Ganze wurde organisiert und gedreht während der Pandemie. Wir wären eigentlich schon vor zwei Jahren mit dem Film fertig gewesen. Beim Drehen selbst war die größte Herausforderung das Körperliche. In der Höhle zu filmen war extrem strapaziös. Im Film verbringen wir eine Nacht dort, in Wirklichkeit waren es drei, denn die Höhle ist neun Kilometer lang. Wir waren immer nass, hatten Blasen an den Füßen und haben gestunken.

Wir wollten einen Film über das dringlichste Thema unserer Zeit machen: die Klimakrise Tobias Krell

Welche wissenschaftlichen Fakten aus dem Film haben Sie überrascht?

Krell: Ich wusste zum Beispiel nichts von der Luftverschmutzung in Ulan Bator, der Hauptstadt der Mongolei. Das dort selbst zu erleben, war erschreckend. Auch vom Atto-Turm in Brasilien hatte ich davor noch nie gehört. Was die Klimaforscher dort untersuchen, nämlich über die Luft die Geschichte der Klimakrise zu ergründen, ist hochspannend. Wir haben quasi Material für zwei Filme gedreht, es sind sicher auch Denkanstöße für die nächsten TV-Sendungen dabei.

In Ihrem Leinwand-Abenteuer reisen Sie rund um die Welt. Wie geht sich das mit dem Thema ökologischer Fußabdruck aus?

Krell: Der Dreh hat uns leider nicht nur einmal um die Welt geführt. In der Mongolei waren wir sogar zwei Mal, weil wir aufgrund von Corona den Dreh abbrechen mussten. Die Frage zum ökologischen Fußabdruck haben wir uns von Anfang an gestellt. Wir wollten einen Film über das dringlichste Thema unserer Zeit machen: die Klimakrise. Natürlich haben wir die Flüge ausgeglichen und so grün wie möglich produziert. Außerdem waren wir nur ein Team von sieben Leuten Das kann man sich also schönreden. Trotz allem haben wir einen enormen ökologischen Fußabdruck verursacht. Wenn wir allerdings von unserer Reise Geschichten mitbringen, die bei vielen Familien etwas anstoßen, dann lässt sich das hoffentlich zumindest ein Stück weit rechtfertigen.

Mit welchen Denkanstößen sollen die Kinder denn nach dem Film hinausgehen?

Krell: Ich finde es total gut, wenn jedes Kind und jeder Erwachsene einen anderen Film sieht. Einer wird sagen, die Szene im Weltraum ist das Coolste, ein anderes Kind lässt vielleicht das Brachfeld im Regenwald nicht mehr los. Wir haben nicht den Anspruch, mit dem Film alle Fragen zu beantworten, er soll besser Fragen aufwerfen: Warum ist das so, was kann man da machen? Und natürlich sollten alle Spaß und Spannung gehabt haben.

Im Film agieren Sie mit ausgebildeten Schauspieler:innen. In Ihrer Sendung sind Sie üblicherweise als Moderator und Faktenchecker unterwegs. Wie war das für Sie?

Krell: Wir haben ja vorhin über Angst gesprochen. Wahrscheinlich waren die Szenen mit Marina, in denen ich wirklich schauspielern musste, die größten Herausforderungen. Ich hab das nie gelernt. Mir macht das zwar Spaß, aber als Checker Tobi muss ich ja keine unbekannte Rolle spielen, weil die Figur viel von mir hat. Dieses Mal war alles anders. Zum Beispiel gibt es diese eine Szene im Film, in der sich ein Geheimfach öffnet, und ich soll Überraschung mimen. Das habe ich fast nicht hingekriegt und war lange nicht mit dem Resultat zufrieden. Für Marina hingegen war es schwer, dass sie sich ein bisschen selbst spielen sollte und keine feste Rolle hatte. Da konnte ich ihr wiederum helfen. So hat sich das dann im Endeffekt recht gut ausgeglichen.