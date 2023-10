Unterhaltungsforscherin Kathrin Karsay über TikTok, neue Schönheitsideale und sexualisierte Blicke

Sexual Teens, Sexual Media.“ „Media and the Sexualization of Childhood.“ Die Bücher im neu eingerichteten Büro von Kathrin Karsay lassen keine Zweifel an einem ihrer Forschungsinteressen. Mit dem neuen Semester beginnt die 36-Jährige als Assistenzprofessorin für Unterhaltungsforschung am Institut für Publizistik der Universität Wien. Es ist hier die erste Professur mit diesem Schwerpunkt.

Sechs Stunden am Tag verbringen Jugendliche im Schnitt mit Medien, seien es Fernsehserien, Tiktok-Clips oder Youtube-Videos. Was ziehen sich die Jungen da eigentlich rein? Und welchen Einfluss hat das auf ihre Psyche? Ein Gespräch über positive Vorbilder, fragwürdige Messungen und den Blick auf Beyoncés Hüften.

Falter: Am 21. September lief auf Netflix die letzte Staffel von „Sex Education“ an. In der Serie über eine Gruppe britischer Jugendlicher und deren Sexualleben wird sehr stark auf Diversität gesetzt, was Sexualität, Gender und Aussehen betrifft. Können solche Vorbilder aus Sicht der Unterhaltungsforschung etwas bewirken?