Der doppelte Molden

Vom alten Grundsatz, sich rar zu machen, hält Ernst Molden offenbar wenig. Im Grunde könnte an dieser Stelle regelmäßig ein Tipp stehen, wo und in welcher Besetzung der beste Wiener Songschreiber seiner Generation aktuell in der Stadt zu erleben ist – so häufig sind seine Auftritte. Diese Woche hat er zwei, was nicht ungewöhnlich viel ist.

Am Freitag konzertiert er im Stadtsaal mit den Neuen Wiener Concert Schrammeln. Obwohl nicht so ausgewiesen, wird der Abend zum Tribut an Willi Resetarits geraten. Das Programm „I häng an meiner Weanerstadt“ wurde ursprünglich für ein gemeinsames Album von Resetarits und dem Schrammel-Ensemble entwickelt. Um die Lieder und die darunterliegenden Gedanken weiterleben zu lassen, haben die Musiker nun Molden gebeten, mit ihnen weiterzumachen. Zu hören sind Vertonungen der Texte von H.C. Artmann, Wiener Tanz, aber auch Lieder von Ostbahn Kurti in ungewöhnlichen Arrangements.

Im Rabenhof steht dann am Donnerstag ein Abend mit Molden-Liedern in der denkbar intimsten Darbietungsform an. Der Singer/Songwriter wird sich ganz allein mit Gitarre auf die Bühne begeben. Solo-Auftritte von ihm sind in den letzten Jahren, nicht zuletzt wegen immer größerer Projekte und Bands, selten geworden. Umso mehr schätzt Molden sie.