Der Westen muss Vučić fallen lassen

Es ist gegen drei Uhr morgens, als eine Gruppe von rund 30 schwerbewaffneten Serben in Banjska, im Norden des Kosovo, eine Brücke verbarrikadiert und auf die herannahende kosovarische Polizei das Feuer eröffnet. Sie ermorden einen Polizisten. Die Polizei tötet drei Angreifer, den anderen gelingt die Flucht.

Die Aktion war „Terror“, von der serbischen Hauptstadt Belgrad aus orchestriert, behauptete Kosovos Premier Albin Kurti.

Es war ein „Aufstand“ der lokalen Serben gegen den „Terror“ der albanischen Mehrheit und des Albin Kurti, behauptete Serbiens Präsident Aleksandar Vučić.

Belgrads Beteiligung an Gewaltexzessen serbischer Milizen im benachbarten Ausland abstreiten – das passt zum Handbuch, nach dem auch Slobodan Milošević in den 90er-Jahren vorging, als er Belgrads Schuld an Kriegsverbrechen in Kroatien sowie Bosnien und Herzegowina negierte.