Die Vorteile vorzeitigen Alterns

Wenn Musiker schon in jungen Jahren Songs aufnehmen, die eine Patina haben, als wären die Interpreten Veteranen und die Stücke Klassiker, dann kann Studiozauberei oder Retro-Fanatismus dahinterstehen. Oder aber es handelt sich einfach um tolle Musik wie im Fall von Early James. Dem Americana/Folk-Rock-Sänger mit der rauen, vor den Jahren gealterten Stimme wird eine große Karriere prognostiziert. Dan Auerbach von der erfolgreichen US-Rockband The Black Keys hat ihn für sein Label Easy Eye Sound unter Vertrag genommen und das Album „Strange Time To Be Alive“ produziert. Dieses erfreut auch durch seinen Soul-Faktor. Nach einem Besuch im Mai ist Mr. James schon wieder auf Österreich-Tour. Support: Inga Lynch.