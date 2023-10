Für den ÖVP-Generalsekretär ist Österreich nur ein Selbstzweck seiner Partei (Foto: APA/ROLAND SCHLAGER)

Das muss man einmal schaffen, sich in Tagen der Taliban-Gruppenreise, des falsch frankierten Strategiepapiers und der rohen Bürgerlichkeit des Kanzlers als Dolm der Woche durchzusetzen. Doch das Teilnehmerfeld des allgemeinen Irrlaufs hat seine Rechnung ohne den ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker gemacht.

Der sollte, dieses Mal dem „ZiB 2“-Moderator Armin Wolf, erklären, warum die Wettbewerbsbehörde, das Verwaltungsgericht und der Nationalbankrat noch immer kopflos, das Klimaschutz-, das Erneuerbare-Wärme- und das Informationsfreiheitsgesetz noch immer ausständig sind. Und Christian Stocker antwortete mit einem kleinen, schönen, ehrlichen Zeitdokument: „Wenn all diese Fragen beantwortet sind, ist die letzte Frage: Und wieso gehen wir dann nicht wählen, was macht dann die Regierung in der verbleibenden Legislaturperiode?“

Aus Angst vor baldigem Machtschwund, aus Ignoranz gegenüber akutem Renovierungsbedarf und aus Mangel an großen Visionen fürs Land, erklärt die ÖVP damit unerledigte Aufgaben zu ihrer Existenzberechtigung. Nehammer würde sagen: Wer länger Geld will, soll halt langsamer arbeiten.