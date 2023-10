Ein Hafen für musikalische Freidenker

Das renommierte Berliner Indielabel Staatsakt feiert seinen 20. Geburtstag mit einer großen Tournee, die auch nach Wien führt. Gleichzeitig erscheint im Verbrecher Verlag eine Chronik des Labels in Buchform. Sie trägt den Titel „Was erscheint, ist gut, was gut ist, erscheint“. Das beschreibt die Veröffentlichungspolitik von Staatsakt trefflich. Hier geht es nicht darum, den schnellen Hit zu suchen, sondern beständig Qualität zu liefern.

Die Live-Sause in Wien steigt in der Sargfabrik und bringt Konzerte von Die Türen, Zinn und Pauls Jets (solo). Die Türen sind eine Berliner Band, bei der gegenwärtig auch Andreas Spechtl von Ja, Panik mitmischt. Der Witz an der Unternehmung ist, dass sich diese musikalischen Freidenker keinem Genre zuordnen lassen. Das behaupten viele Bands von sich, hier trifft es aber wirklich zu (aktuelles Album: „Kapitalismus Blues Band“).

Margarete Wagenhofer, Jasmin Strauss und Lilian Kaufmann sind als Zinn von der Schnittigkeit und Melancholie all der Bubenbands weit entfernt. Das Tempo ihrer Lieder variiert, die Struktur, die Tonalität. Und dann ist da noch der Gesang: Deutsch, mit Salzburger Dialektfärbung. Das neue Album folgt demnächst bei Staatsakt. Eröffnet wird der Abend von einem Soloauftritt des Pauls-Jets-Frontman Paul Buschnegg.