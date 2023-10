Es in der Zukunft besser machen

Evangelium des 26. Sonntags im Jahreskreis, Lesejahr A: „Amen, das sage ich euch: Zöllner und Dirnen gelangen eher in das Reich Gottes als ihr. Denn Johannes ist gekommen, um euch den Weg der Gerechtigkeit zu zeigen, und ihr habt ihm nicht geglaubt; aber die Zöllner und die Dirnen haben ihm geglaubt.“ (Mt 21,28–32)

Der Pfarrer von Roppen, Johannes Laichner, hält jetzt schon mehrere Jahre Erzengelnovenen ab und klärt, wie die dunklen Engel von den hellen Engeln sich trennen. Im Mittelpunkt der Veranstaltungen zur heurigen Erzengelnovene (Fest der heiligen Erzengel Raphael, Gabriel und Michael) in der Pfarrkirche Roppen stand die kommende Bischofssynode (4. bis 29. Oktober 2023) – es wurde für einen „segensreichen Verlauf aller Beratungen der Weltkirche in Rom“ gebetet.

Am Dienstag war auf Radio Maria eine dieser Erzengelnovenen samt anschließendem Gottesdienst mit Pfarrer Johannes Laichners Predigt zum Thema „Der Sieg Christi über das Böse“ zu hören und hat mich sehr beeindruckt!

Die jüdische Religion feiert Mitte September Rosch ha-Schana, das jüdische Neujahrsfest, und beendet es dann nach einer zehntägigen Fastenzeit mit dem jüdischen Versöhnungstag, dem Fest „Jom Kippur“. „Jom Kippur“ ist einer der wichtigsten jüdischen Feiertage, der Termin richtet sich nach dem Mond, heuer war Jom Kippur von Sonntag, 24. September, bis Montag, 25. September.

Alle Jüdisch-Gläubigen sollen sich zu Jom Kippur mit Gott und den Mitmenschen versöhnen. An diesem Tag besinnen sich die Menschen auf sich und ihr Leben, um es in der Zukunft besser zu machen, es ist ein strenger Fasttag und es wird viel gebetet.

Die katholische Kirche in Österreich feierte am 24. September den „Sonntag der Völker“, der an die kulturelle Vielfalt der katholischen Weltkirche erinnert und heuer mit dem „Welttag der Migrantys und Flüchtlinge“ zusammenfiel.

In seiner Ansprache betonte Papst Franziskus, dass Millionen Menschen durch ihre Lebensumstände zu Flucht und Migration gezwungen sind, und forderte: „Wir müssen uns bemühen, Wettrüstung, wirtschaftlichen Kolonialismus, Raub von Ressourcen anderer und die Zerstörung unseres gemeinsamen Hauses zu beenden.“