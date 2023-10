Gerhard Stöger: König des Redigats und Meister des Musikwissens

Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie meine erste Arbeitswoche anno 2006 im Falter verlaufen ist. Ob der Bedeutsamkeit, in den heiligen Hallen arbeiten zu dürfen – wenn auch nur als Datenerfasserin –, stark eingeschüchtert, wurde dieses Gefühl durch die Anwesenheit des Popexperten Gerhard Stöger noch vervielfacht.

In damals modischer Trainingsjacke gekleidet, tippte er still und ernst das Musiklexikon der Falter:Woche ab. Manchmal unterbrochen von einem mahnenden Blick, dass man doch bitte leiser tratschen möge. Jahrelang hatte ich Kollegen Stöger aus der Ferne bewundert. Sein Schreibstil und sein umfassendes Musikwissen haben mich schon beeindruckt, als der gebürtige Kärntner noch als Tutor der Politikwissenschaften meine Freunde belehrte und als DJ die Plattenteller gedreht hat.

Im Laufe der vielen Jahre, die wir nun schon zusammenarbeiten, ist er mir ein Mentor geworden. Er, der mich gerne mal Bärbl nennt, versteht es, texterisch aus mir das Beste rauszuholen. Der Vater zweier Töchter ist bereits seit 2001 in der Redaktion tätig, niemand weiß besser als er, was in Österreich musiktechnisch läuft. Seine Begeisterung springt einem aus jedem seiner Texte entgegen. Nebenbei hat er mit drei Kollegen noch das Buch „Wienpop“ verfasst (2013 erschienen) und 2016 mit Ankathie Koi das Popfest kuratiert.

Seit dem pensionsbedingten Abgang von Lisa Kiss leitet Gerhard voller Elan den redaktionellen Teil der Falter:Woche. Nun ist er ein paar Tage im Urlaub, meinen Texten ist das gar nicht recht. Komm schnell zurück, Gerhard!