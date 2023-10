Hey, Mr. Taliban! Wie FPÖ-Chef Kickl versucht, die Taliban-Exkursion seiner Parteifreunde kleinzureden

Der blaue Tourtruck ist mit herbstlichen Blättern beklebt, die Blasmusik bestellt. Sogar ein Messerschleifer und eine Schneiderin begleiten FPÖ-Chef Herbert Kickl ab Oktober bei seiner „Heimat Herbst Tour“. Die FPÖ-Fans sollen sich kaputte Reißverschlüsse reparieren und alte Messer schleifen lassen. Genau jetzt, wo Kickl in einer Art inoffizieller Wahlkampftour quer durchs Land zeigen will, wie traditionsbewusst und volksverbunden die FPÖ ist, stören Bilder von Heimatschützern ganz anderen Kalibers die Inszenierung.

Der afghanische Sender Tolo News veröffentlichte vorige Woche Fotos der prominenten FPÖ-Mitglieder Andreas Mölzer und Johannes Hübner beim freundlichen Plausch mit afghanischen Taliban in Kabul. Mit dabei hatten Mölzer und Hübner den aus Ägypten stammenden Gynäkologen Moustafa Eltelby, der 2002 für die Freiheitlichen in Wien kandidierte und zuletzt als Redner auf einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen aufgetaucht war. Und einen selbsternannten „Impresario, Waldgänger & Partisan der Schönheit“, dessen gepflegter Zwirbelbart der Bartkunst der Taliban in nichts nachstand: Ronald F. Schwarzer ist Autor in der rechtsextremen Postille Eckartbote und Gastgeber im „Ferdinandihof“, einem barocken Veranstaltungsort beim Wiener Naschmarkt.