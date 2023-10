Bis vor kurzem war die Wiedner Favoritenstraße gemeinsam mit Nußdorfer Straße, Rennweg und äußerer Liechtensteinstraße Mitglied im Club der abgefuckten Ausfallstraßen (CdaA). Aber da scheint sich gerade etwas zu tun: Einerseits ist der Bereich unmittelbar beim Südtiroler Platz völlig, und zwar fugenlos, von Fastfood besiedelt. In der Mitte etabliert sich neben Euro-Shops, Tattoostudios und Kampfsportzentren so etwas wie ein urbaner Bereich, unten beim Theresianum regiert dann schon bürgerlicher Schick.

Aber fangen wir beim Südtiroler Platz an: Bahn Döner, Süßwaren to go, Bahn Restaurant, Le Bakery, Check in by Lesya – das einzige Lokal, bei dem man sich vorstellen könnte, Wartezeit auf einen Zug zu verbringen, ist stimmigerweise das 15 süße Minuten.