Impfdebatten-Stück am Burgtheater: „Alle Sichtweisen sind gleichwertig“

Willkommen im neuen Schuljahr 2018/19“ steht mit weißer Kreide auf der schwarzen Bühnenhinterwand. Auf kleinen Sesseln sitzt der Elternrat einer alternativen Privatschule zusammen mit dem achtsamen Schulleiter und tagt. „Wir stimmen nicht ab, wir treffen nur einstimmige Entscheidungen im Konsens“, erklären die Alteingesessenen der Neuen. Niemand solle sich in der Minderheit fühlen. Außerdem sprächen sie in Meetings nur genderneutral über die Kinder.

Alles geht gut in der woken Schulcommunity, bis ein Brief vom Gesundheitsamt eintrifft: Ein Kind hat Mumps, die Schule wird gesperrt. Es dürfen nur Geimpfte oder Genesene zurück in den Unterricht, alle anderen müssen in Quarantäne bleiben. Das entfacht beim „Community-offenen Dialogforum“ eine heftige Debatte mit Argumenten, die wir in den letzten Jahren nur allzu gut kennengelernt haben.

Das Überraschende: Der US-amerikanische Autor Jonathan Spector hat „Die Nebenwirkungen“ (Regie: Jan Philipp Gloger) kurz vor Covid-19 geschrieben. Das Stück handelt von mehr als dem Für und Wider einer Impfung, etwa der Frage, was wirklich eine Entscheidung für die „Community“ ist. Ist es fair, wenn die Schule wieder aufsperrt, obwohl nicht alle Kinder hingehen können? Wie funktioniert Demokratie? Und: Wer hat am Ende das Sagen, doch die mit dem Geld?

Dass das alles als Theaterabend so einen Witz entwickelt, liegt auch am Ensemble, das hier seine Rollen gekonnt spielt: Markus Hering gibt mit Flinserl und Schlapfen den immer um Konsens bemühten Schulleiter Don; Regina Fritsch die Mutter, die seit 15 Jahren im Elternrat sitzt und zwar so tut, als ließe sie andere Meinungen zu, aber eigentlich das Sagen hat. Lilith Häßle spielt die Emotionale, die eine Affäre mit dem polyamourösen Facebook-Mitarbeiter (Maximilian Pulst) eingeht. Und Zeynep Buyraç kann es als die Neue in der Runde oft nicht fassen, wo sie da hineingeraten ist.

Nach einem harten Jahr wünscht Don, dass alle gestärkt ins neue Schuljahr 2019/20 gehen. Die bittere Schlusspointe: Wir wissen, was dann geschah.