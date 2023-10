In Deutschland bröckelt die Brandmauer zur AfD

Den Satz wird Friedrich Merz nicht mehr los: „Die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen, und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine“, sagte der Chef der CDU in einer Talkshow der Welt und meinte damit: Die Asylwerber liegen den Deutschen auf der Tasche. Der Präsident der Bundeszahnärztekammer Christoph Benz meldete sich zwar postwendend zu Wort: „Beim Zahnarzt kriegt man in der Regel problemlos Termine.“ Aber der politische Schaden ist kaum zu begrenzen.

Viele Jahre dachte man: Die Deutschen halten. Unter Angela Merkel wäre es undenkbar gewesen, dass sich die Konservativen an die Ausländerfeinde von rechts außen heranschmeißen – so wie in der Alpenrepublik Sebastian Kurz an die FPÖ. Deutschland, das stand für die Brandmauer der Demokraten gegen die Rechtsextremen. In Deutschland, so lautete das Dogma bisher, koaliert keiner mit den Rechtsradikalen der „Alternative für Deutschland“ AfD.