Keine Angst vor Kleinschreibung

Der Debütroman „feuchtes holz“ erzählt eine Familiengeschichte des 20. Jahrhunderts aus dem Salzkammergut. Wobei „erzählen“ streng genommen der falsche Ausdruck ist. Denn es gibt in dem Buch zwar eine Protagonistin, die an den Ort ihrer Kindheit zurückkehrt und mit allen Sinnen in die immer noch vertraute Umgebung eintaucht. Aber statt einer fortschreitenden Handlung bewegt sich der Text in Wellen der Erinnerung zu verschiedenen Generationen der Familie.

Die in Wien lebende Autorin Sophia Lunra Schnack versteckt in ihrem Roman keineswegs, dass sie von der Lyrik kommt. Ganz im Gegenteil: Die sonst nur bei Gedichtbänden übliche Kleinschreibung im Titel bekräftigt das. Und Schnack wagt noch mehr: Nach ein paar Seiten mit schon sehr lyrischer Prosa ist der Text auf einmal in Vers gesetzt. Weite Teile des Romans sind in Gedichtform gehalten, die Prosateile gleichfalls in verknappter Sprache erzählt. Schwierige Lektüre? Nein, nicht, wenn man sich die Zeit dafür nimmt und das Buch in kleinen Portionen konsumiert.

Beachtlich ist auch die Musikalität der Sprache. Da verwundert es nicht, dass die Lesung im Rahmen der Buchpräsentation von Musik begleitet wird. Die Akkordeonistin Marlene Haslinger-Fenzl reagiert auf den Text. Moderation und Gespräch: Michael Hammerschmid.