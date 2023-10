Kleiner Käfig, viele Zähne

Ein Hai muss bekanntlich schwimmen, um atmen zu können. Stillstand würde den sicheren Tod bedeuten. So ähnlich geht es auch den Protagonist:innen in Martina Gredlers Inszenierung „Der weiße Hai“, die mit altmodischer Businesskleidung und weißer Farbe im Gesicht als Büroleichen ihren verkrampften, absurden Tätigkeiten nachgehen. Zum Rhythmus aus Schreibmaschinen-Tippen wimmeln sie Anrufe ab und führen mit Inbrunst einen skurrilen Tanz auf. Denn jede:r möchte besser sein als die anderen, egal in welcher Disziplin. Eine metaphorisch aufgeladene Komödie über einen sinnlosen Kapitalismus, die passenderweise in einem Aquarium mit Glasscheibe positioniert wurde. Oder ist es doch ein Pool? Der einzige Weg nach draußen ist jedenfalls die Karriereleiter, wegen der sich die Leute schubsen und streiten.

Zwischen den kurzen Szenen, alle auf Englisch, erscheint eine Zeichnung von Bruegel: „Die großen Fische fressen die kleinen“. Was als gute Idee beginnt, schafft es leider nicht, in Fahrt zu kommen und einen Spannungsbogen zu halten. Mitunter glaubt man, das Stück hätte eigentlich ein Kurzfilm werden sollen. Trotzdem kommt in vereinzelten Momenten ein Gefühl von Isolation und unterschwelligem Horror hoch, das zum Nachdenken anregt.