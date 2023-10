Mariachi-Klänge aus New York

Die Toloache-Blüte ist Hauptzutat eines sagenumwobenen mexikanischen Liebestrunks. Und der Name einer außergewöhnlichen Band, die sich in den letzten Jahren von New York aus einen Namen gemacht hat. Flor de Toloache, 2008 gegründet, wollen die Mariachi-Tradition ehren und am Leben halten, indem sie sie mit anderen Einflüssen aufmischen. Einen Latin Grammy haben sie dafür bereits gewonnen.

Die Musikerinnen haben Wurzeln in Mexiko, Puerto Rico, Kuba, Kolumbien, Deutschland, Italien und der Dominikanischen Republik, was sich in einem ziemlich eklektischen Sound niederschlägt. Und: Ihnen wird eine äußerst mitreißende Bühnenpräsenz nachgesagt. Nachzuprüfen in der Sargfabrik.