Michael Gambon (1940–2023)

Bekannt wurde der britisch-irische Schauspieler Michael Gambon durch die Rolle des weisen Professors Albus Dumbledore in der „Harry Potter“-Filmreihe. 1940 in Dublin geboren, begann Gambons Karriere zunächst im Theater. In den 1960er-Jahren gehörte er unter Laurence Olivier zum Originalensemble der National Theatre Company am Old Vic Theater. Dann führte Gambon die Schauspielerei auch ins Fernsehen und zum Film. Zu seinen wichtigsten Auftritten gehörten die Rolle eines alten Gangsters in Peter Greenaways „Der Koch, der Dieb, seine Frau und ihr Liebhaber“ (1989) und die eines alten Königs in „The King’s Speech" (2010).

Oscar-Anwärterin „Vera“

Österreich schickt „Vera“ in das Rennen um den Oscar als bester nichtenglischsprachiger Film. Tizza Covi und Rainer Frimmel erzählen darin Episodisches aus dem Leben von Vera Gemma, einer sympathischen Exzentrikerin und Tochter des Schauspielstars Giuliano Gemma. Der mit dem Gestus einer Semidokumentation inszenierte Film zählt zu den künstlerisch erfolgreichsten heimischen Produktionen des Jahres. Anders als „La Pivellina“, mit der das Regiepaar schon 2011 einmal zu den Oscars antrat, sollte „Vera“ dank seiner charismatischen Titelheldin glamourös genug sein, um es auf die bis Mitte Dezember erstellte Shortlist zu schaffen – und damit eventuell zu einer Oscar-Nominierung (Bekanntgabe: 23. 1. 2024). Aktuell übrigens läuft Rainer Frimmels Porträt „Emile – Erinnerungen eines Vertriebenen“ in den Wiener Kinos.