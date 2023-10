Nachrichten aus dem Inneren

So eine Wochenzeitung ist schon ein eigenes Biotop: Zwar schwimmt die Redakteurin nicht im permanenten Krisenmanagement-Modus, dem die Tageszeitungen unterliegen (Grüße gehen raus an die Redaktion des Standard!), dafür hat sich hier ein beinah spießiger Rhythmus eingebürgert.

Dienstags, Falter-Wochenbeginn mit Redaktionssitzungen und Wochenplanung. Mittwoch: Lesetag. Donnerstag, Freitag: Sitzungen, Recherche, Diskussionen. Und Montag: Schreiben, Redaktionsschluss, oder im Fachjargon: Katastrophe.

Ein ganz neuer Wind kommt ins Biotop, wenn die bayrische Druckerei verkündet, dass am Dienstag der Tag der Deutschen Einheit ist und sie deshalb bereits Montag drucken werden. Das heißt für uns Wiener, dass am Freitag alles fertig sein muss (Grüße gehen raus an die Kolleginnen und Kollegen des Profil!). Natürlich hat unsere Produktionschefin Barbara Blaha diesen Termin gewissenhaft schon vor Wochen angekündigt, ein paar Kollegen erwischte die Nachricht dann doch eiskalt.

Nur Lukas Matzinger pfeift Freitagabend vergnügt vor sich hin. Schließlich kann er diesmal sein Wochenende richtig beginnen und schon früher in Reality TV versinken, ohne an einen Katastrophenmontag denken zu müssen.