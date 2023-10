Nehammers Leistung

Das Video, das Bundeskanzler Nehammers Brandrede in geselliger Runde zeigt, war geleakt. Es eröffnet einen ungeschönten Einblick in die Kommunikation einer bürgerlichen Elite. Es bietet also eine ungeschützte Perspektive auf diese Politik im Hinterstübchen. Hier kann man ungefiltert zusehen, wie das so ist, wenn gestandene ÖVPler unter sich sind. Fazit: Ibiza ist dort, wo österreichische Politiker vor versteckter Kamera entgleisen. Und sich enthüllen.