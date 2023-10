Produktives Unverständnis

Das Theater, das in den vergangenen Jahren nicht nur den Namen, sondern auch den Ort wechselte, heißt schon wieder anders und hat mit Esther Holland-Merten eine neue Intendantin. Werk X und Werk Eldorado werden zu Theater am Werk im Kabelwerk und Theater am Werk am Petersplatz.

Als der Falter die Theaterleiterin zum Gespräch im Kabelwerk trifft, ist es laut. Tischlerinnen und Tischler sägen und hämmern im Foyer, die Spielstätte in Meidling war bisher nicht barrierefrei. Holland-Merten wuchs in Leipzig in der ehemaligen DDR auf. Die Mutter war Bibliothekarin, der Vater Mathematiker. Schon früh entwickelte sie bei gemeinsamen Theaterbesuchen mit der Familie ein Interesse für die Bühne. Sie spielte als Jugendliche in Theaterclubs, sprach einmal an einer Schauspielschule vor und stellte fest: „Das war eine ganz blöde Idee.“ Holland-Merten studierte Theaterwissenschaft, Kulturwissenschaft und Französisch und probierte sich am Theater in unterschiedlichen Positionen aus. Bei der Dramaturgie blieb sie hängen.