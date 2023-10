Romeo & Julia aus der russischen Provinz

Ist irgendwas von dem fucking real?“, flimmert es in übergroßen schwarzen Lettern über die Bühne. In „Denis & Katya“ erzählen Komponist Philip Venables und Regisseur Ted Huffman eine Geschichte, die sich 2016 so zugetragen hat:

Zwei Teenager aus der russischen Provinzstadt Pskow verstecken sich nach einem Streit mit ihren Eltern auf einer Datscha. Mit dabei haben sie Alkohol, Waffen und ihre Handys. Alles wird live gestreamt – die Flucht, die Gewalt und die Schießereien mit der Polizei. Als ein Spezialkommando die Hütte stürmt, eskaliert die Situation. Am Ende sind Denis und Katya tot.

Venables und Huffman bringen das Drama als eklektische Mischung aus Text, Gesang, Cello-Sound, Projektionen und ein bisschen Elektronik auf die Bühne.

Hasti Molavian (Mezzo) und Timothy Connor (Bariton) wechseln überzeugend und in rasendem Tempo zwischen den Rollen; sie singen, klagen, sprechen und schreien. Das ist beklemmend, vor allem aber sehr laut, weil sämtliche Protagonisten des Abends Verstärker tragen.

Die eineinviertel Stunden Musik sind nicht besonders einfallsreich: Vier Cellisten kommentieren das Geschehen mit Tonwiederholungen, wiederkehrenden rhythmischen Figuren und Läufen. Dem Publikum gefiel’s. Jubel für alle Beteiligten.