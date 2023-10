Schiller und Goethe kritisch betrachtet

Johann Wolfgang Goethe und Friedrich Schiller werden im neuen Diskursformat „Platz nehmen“ der Akademie der bildenden Künste genauer und vor allem kritisch unter die Lupe genommen. „Schiller Killer – Töte Goethe“ heißt das Motto der Freiluftveranstaltung am Schillerplatz. Die Denkmäler der beiden Dichter befinden sich in der Nähe der Akademie. Lehrpersonal und Studierende der Akademie sowie Schauspieler:innen des Wiener Volkstheaters setzen sich in Vorträgen und Performances mit dem kulturellen und gesellschaftlichen Nachlass der großen Dichter auseinander und verarbeiten bzw. betrachten diesen aus einer zeitgenössischen kritischen Perspektive. Publikumsbeteiligung ist dabei erwünscht.