Science-Fiction-Märchen: „The Creator“

Können Androiden nicht nur von elektrischen Schafen träumen, sondern auch weinen? Natürlich. Jedenfalls wird die maschinelle Lebensform im Kino nach wie vor gerne aufgrund ihrer Fähigkeit zur Emotion beäugt. Und mit Schuldfantasie: Des Menschen künstliches Ebenbild darf, bei aller Sympathie, nie so einzigartig sein wie er.

Deshalb ist in „The Creator“ einer der wichtigsten Momente jener, in dem ein kleines Maschinenmädchen zum ersten Mal weint. Das Kind ist asiatische Intelligenz, der es jagende Mann amerikanischer Soldat. Der Westen hat den Superrobotern nämlich den heiligen Krieg erklärt, während man in Asien das friedliche Nebeneinander predigt. Weshalb Joshua (John David Washington) die kindliche Superwaffe ausschalten soll. Klingt einfacher, als es ist, weil ihm ein persönliches Trauma, die Liebe zur Ex-Frau und Zweifel an der eigenen Rechtschaffenheit im Weg stehen.

Während sich Regisseur Gareth Edwards („Rogue One“) sichtlich darum bemüht, dem Pinocchio-Problem im Blockbuster-Format neue Facetten abzugewinnen und die Computerintelligenz tolle Spezialeffekte generiert, folgt das Drehbuch, das ein Chatbot hätte schreiben können, dem alten Muster: Ein Sci-Fi-Märchen, in dem es bei der Frage nach dem Menschsein gewaltig menschelt.