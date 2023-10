Thomas Larcher: The Living Mountain

„In September dawns I hardly breathe“, singt Sarah Aristidou und lässt ihren hellen Sopran über Thomas Larchers „The Living Mountain“ schweben. In „Ouroboros“ für Cello und Orchester geht es rhythmisch ordentlich zur Sache. Blätter rascheln, Regen prasselt, der Wind saust, Donner grollt. Bariton André Schuen und Pianist Aaron Pilsan verleihen den Miniaturen „Unerzählt“ etwas Unmittelbares, Zerbrechliches. Larcher Live gibt es mit dem Stück „Time“ am 8. 10. im Musikverein. (ECM)