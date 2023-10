Tiroler Klartext, Wiener Schmäh: Zum Tod der Galeristin Gabi Senn

Ihre direkte Art richtete sich gegen den mitunter lähmenden Kleinmut des lokalen Kunstbetriebs. Der Wiener Schmäh schützte sie vor Verhärtung. Die Galeristin Gabriele Senn war ein kritischer Geist, der das Bessere wollte: eine stärkere Anbindung an die internationale Szene, fairere Bedingungen für junge Künstlerinnen und Künstler und ein Bewusstsein für die Bedeutung von Galerien, die sie nicht nur als Marktplatz, sondern auch als Ort des Diskurses verstand. Als langjährige Vorsitzende des Galerienverbandes regte Senn das Gallery Weekend an, das ausländische Sammler in die Stadt brachte.

1960 geboren und in Itter bei Kitzbühel aufgewachsen, studierte Senn in Wien an der Universität für angewandte Kunst bei Oswald Oberhuber Malerei. Die Künstlerin gab die eigene Produktion trotz erster Erfolge zugunsten der Galerie auf. 1997 gehörte sie mit der Galerie Hoffmann und Senn zu den Ersten, die nach der damaligen Krise des Kunstmarktes einen Neubeginn wagten.