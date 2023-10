Wie ich den Glauben an die Menschheit verlor

Es ist zuletzt wieder ein bisschen schick geworden, die Menschheit abzuschreiben, und obwohl sich das gewiss ganz solide und evidenzbasiert begründen lässt und ich meinerseits nichts geltend zu machen wüsste, was zu Optimismus berechtigte, bin ich dagegen. Zum einen gibt es eine Form wohlfeilen Nihilismus, die mir zuwider ist, zum anderen sind die Leute („de Leid“) zwar furchtbar, die Menschen aber schon auch immer wieder toll. Aus diesen Gründen neige ich mitunter zu Gattungspatriotismus und erlaube es mir, begeistert darob zu sein, was „wir Menschen“ alles können. Das ist natürlich auch eine Form von freundlichem Selbstbetrug, weil ich das meiste, was ich toll finde, selber genau gar nicht kann: Saxofon spielen wie Lester Young, kicken wie Zinedine Zidane, tanzen wie Groucho Marx oder eine Excel-Tabelle erstellen wie jeder gottverdammte Vollhonk. (Im Wäschewaschen bin ich allerdings ein As.)