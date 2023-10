Wien bekommt einen Willi-Resetarits-Hof. Das klingt einfacher, als es ist

Eines schönen Tages Ende nächsten Jahres wird es 165 neue Wohnadressen in Favoriten geben: Zu dem „Gemeindebau Neu“ in der Laxenburger Straße werden die drittgrößte Bücherei der Stadt und ein 225-m2-Dachspielplatz gehören. Und heißen wird er: Willi-Resetarits-Hof.

Der Begründer des Ostbahn Kurti und des Favorit’n Blues, des Integrationshaus und von S.O.S. Mitmensch wird zum verdienten Gemeindebaupaten in seinem 10. Bezirk. Stadträtin Kathrin Gaal verkündete in „Wertschätzung und Dankbarkeit“.

Von etwa 1800 Gemeindebauten in Wien ist bisher nur etwa jeder vierte benannt. Die meisten Namensgeber waren Sozialdemokraten oder Opfer der Nazis, abgeschlagen dahinter Schweden wie Olof Palme und Per Albin Hansson oder Big Shots wie Frédéric Chopin und George Washington. Doch es wäre nicht Wien, wenn all das so leicht ginge.

Ein Jahr „Interkalarfrist“ soll nach dem Tod vergehen, bis Bezirksvertretungen Namenswünsche entgegennehmen. Wenn sie das gutheißen (bei Resetarits einstimmig), prüfen Legisten der MA 64 (Baurecht) den Antrag und lassen die MA 8 (Stadtarchiv), die MA 9 (Wienbibliothek im Rathaus) und die MA 21 A und B (Stadtteilplanung und Flächenwidmung) die Würde des Geehrten bestätigen. (Da hakte es beim Döblinger Hansi-Lang-Hof wegen dessen Suchtproblemen kurz.)

Dann kommt ein Antrag in den Wohnausschuss des Gemeinderats, und am Ende benennt Wiener Wohnen das Haus. Ostbahn Kurti: „I hob ma wos augfangt, des bod i heite aus!“